〔韩国股市〕收挫2.9%,美联储警告及中国数据令投资人担忧(更新版)

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
(增加更多细节)
* 炼油商和航空股下挫,因韩元走软
* 银行股挫跌加剧股市下跌压力
路透首尔9月22日电---韩国股市周四收跌.美国联邦储备理事会(FED)警告美国经济面临下行风险,打击投资人信心,稍早公布的中国数据则进一步印证经济放缓.
分析师称,在欧洲料将在下周作出重要决定前,韩国综合股价指数可能徘徊在1,800点低端水平.
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
====================================================================