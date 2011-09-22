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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 15:10 BJT

〔韩国股市〕收挫2.9%,美联储警告及中国数据令投资人担忧(更新版)

(增加更多细节)

* 炼油商和航空股下挫,因韩元走软

* 银行股挫跌加剧股市下跌压力

路透首尔9月22日电---韩国股市周四收跌.美国联邦储备理事会(FED)警告美国经济面临下行风险,打击投资人信心,稍早公布的中国数据则进一步印证经济放缓.

分析师称,在欧洲料将在下周作出重要决定前,韩国综合股价指数可能徘徊在1,800点低端水平.

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