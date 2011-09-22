《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月7日

--今年以来新台币大幅升值，到昨日为止，升幅已达4.13%，寿险公司帐上外汇准备金恐大缩水，极可能逼近280亿台币的史上新低，一旦低于警戒水位的公司，即不能再用准备金冲抵亏损，汇兑损失可能全数显现在损益上。