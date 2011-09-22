港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
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人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
--今年以来新台币大幅升值，到昨日为止，升幅已达4.13%，寿险公司帐上外汇准备金恐大缩水，极可能逼近280亿台币的史上新低，一旦低于警戒水位的公司，即不能再用准备金冲抵亏损，汇兑损失可能全数显现在损益上。
--中国海外发展 “港人港地”项目启德1号继上周初以1.6亿港元、尺价创新高的2.5万港元售出4伙首期低座单位后，再透过招标售出另一批低座单位，尺价超过3万港元，贵绝同区造价。