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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 15:27 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑日圆跌至纪录低点118.60日圆

路透伦敦9月22日电---英镑兑日圆周四跌至纪录低位,投资人基于对美国经济放缓的疑虑,大举出脱英镑等高风险货币兑避险货币的部位.

据EBS电子盘显示,英镑/日圆GBPJPY=R低见118.60,为路透图表回溯至1980年代以来的最低水准.

英镑全面走贬,稍早兑美元则触及八个半月低位.(完)

--编译 龚芳;审校 于春红

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