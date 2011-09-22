〔泰国央行〕称经济风险加剧,增添了做出利率决定的难度

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透曼谷9月22日电---泰国央行副总裁Atchana Waiquamdee周四表示,因经济增长面临的风险加剧,央行很难在下次政策会议上做出决定.
副总裁并对记者补充道,泰铢兑美元THB=TH的疲势同地区货币走势相符.
泰国央行为遏制通胀,自2010年7月以来已是第九次升息,目前为3.50%.
不过分析师对该央行下次的利率决策则看法分歧,因全球经济充斥不确定性,且泰国国内面临降息的政治压力.一些分析师预期泰国央行会在10月19日的议息会上进一步升息,其他人则认为将按兵不动.(完)
--编译 孙茉莉;审校 吴云凌
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
====================================================================