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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 15:28 BJT

〔泰国央行〕称经济风险加剧,增添了做出利率决定的难度

路透曼谷9月22日电---泰国央行副总裁Atchana Waiquamdee周四表示,因经济增长面临的风险加剧,央行很难在下次政策会议上做出决定.

副总裁并对记者补充道,泰铢兑美元THB=TH的疲势同地区货币走势相符.

泰国央行为遏制通胀,自2010年7月以来已是第九次升息,目前为3.50%.

不过分析师对该央行下次的利率决策则看法分歧,因全球经济充斥不确定性,且泰国国内面临降息的政治压力.一些分析师预期泰国央行会在10月19日的议息会上进一步升息,其他人则认为将按兵不动.(完)

--编译 孙茉莉;审校 吴云凌

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