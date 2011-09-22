〔泰国央行〕称经济风险加剧,增添了做出利率决定的难度

路透曼谷9月22日电---泰国央行副总裁Atchana Waiquamdee周四表示,因经济增长面临的风险加剧,央行很难在下次政策会议上做出决定.

不过分析师对该央行下次的利率决策则看法分歧,因全球经济充斥不确定性,且泰国国内面临降息的政治压力.一些分析师预期泰国央行会在10月19日的议息会上进一步升息,其他人则认为将按兵不动.(完)