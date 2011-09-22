〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率在美联储会议後上升--IFR

IFR伦敦9月22日电---美元在美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结束後上涨.一个月期欧元/美元期权波动率上涨1.0%至16.9%,现汇目前靠近最近创下的七个月低点1.3495.

两个月和三个月期欧元/美元期权波动率亦上升1.0%至类似水平,一年期波动率目前已突破上周高位,从昨日的15.8%升至16.4%.

一个月期Delta值为0.25的风险逆转指标仅从3.05%小升至3.25%,偏向欧元卖权.

英镑兑美元延续跌势至1.5447,一个月期期权波动率上涨0.7%,至12.0%.欧元/英镑期权波动率仍受相关涨势支撑,一个月期价平期权波动率开报10.8%.

澳元/美元自8月9日来首次跌破平价,隔夜期权、一周期期权和一个月期期权波动率分别报25.0%、20.0%和18.25%,为现汇上次跌破平价以来的最高水平.一个月期Delta值为0.25的风险逆转指标亚洲时段上涨0.9%,至6.25%,偏向澳元卖权.

美元/日圆现汇仍在近期区间内,但波动率略微走高.一个月期价平期权波动率从昨日的11.0%升至11.4%,三个月期和一年期波动率分别报11.7%和12.75%.不过美元/日圆交投依然清淡.较短期欧元/瑞郎期权波动率略低于周三高位.(完)