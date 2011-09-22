〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率在美联储会议後上升--IFR

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
IFR伦敦9月22日电---美元在美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结束後上涨.一个月期欧元/美元期权波动率上涨1.0%至16.9%,现汇目前靠近最近创下的七个月低点1.3495.
两个月和三个月期欧元/美元期权波动率亦上升1.0%至类似水平,一年期波动率目前已突破上周高位,从昨日的15.8%升至16.4%.
一个月期Delta值为0.25的风险逆转指标仅从3.05%小升至3.25%,偏向欧元卖权.
英镑兑美元延续跌势至1.5447,一个月期期权波动率上涨0.7%,至12.0%.欧元/英镑期权波动率仍受相关涨势支撑,一个月期价平期权波动率开报10.8%.
澳元/美元自8月9日来首次跌破平价,隔夜期权、一周期期权和一个月期期权波动率分别报25.0%、20.0%和18.25%,为现汇上次跌破平价以来的最高水平.一个月期Delta值为0.25的风险逆转指标亚洲时段上涨0.9%,至6.25%,偏向澳元卖权.
美元/日圆现汇仍在近期区间内,但波动率略微走高.一个月期价平期权波动率从昨日的11.0%升至11.4%,三个月期和一年期波动率分别报11.7%和12.75%.不过美元/日圆交投依然清淡.较短期欧元/瑞郎期权波动率略低于周三高位.(完)
--编译 程琳;审校 于春红
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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