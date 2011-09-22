〔澳洲股市〕重挫2.6%收于26个月低位,受FED警告和中国低迷数据影响

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透9月22日电---澳洲股市周四重挫2.6%,收于26个月最低收盘位,因中国经济出现放缓迹象,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告美国面临低迷经济前景,使投资者感到不安.
澳股低开,之前美国决策者表示经济增长面临严重下行风险,之後汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)显示9月制造业连续第三个月收缩,令澳股进一步扩大跌幅.
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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