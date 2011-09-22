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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 15:24 BJT

〔澳洲股市〕重挫2.6%收于26个月低位,受FED警告和中国低迷数据影响

路透9月22日电---澳洲股市周四重挫2.6%,收于26个月最低收盘位,因中国经济出现放缓迹象,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告美国面临低迷经济前景,使投资者感到不安.

澳股低开,之前美国决策者表示经济增长面临严重下行风险,之後汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)显示9月制造业连续第三个月收缩,令澳股进一步扩大跌幅.

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