《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透伦敦9月22日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元/美元一度蹿升至1.3800,但无力维持升势,再度下挫.市场依然疲软.预计欧元/美元涨势将保持不温不火,并维持我们最初预计的下档目标位1.3428/10.此乃2月低位和2010-2011涨势的50%回档位.倘若跌破该水平,欧元/美元则会跌向2010年低位1.2860.
欧元反弹可能在1.3750和1.3805处遭遇阻力,目前欧元仍受到上周高位1.3940的压制.长期前景负面.欧元/美元近期跌破多个重要支撑位,分别是2010-2011上涨趋势线,55周移动均线切入位,7月低点,200周移动均线切入位和200日移动均线切入位.我们预测的长期目标水准是1.20.
美元/日圆:美元/日圆昨日略微承压,测试过并守住76.29/75.94的支撑位,因此预料其将反弹.初步上档目标位在55日移动均线切入位77.59,之後的目标位在五个月下跌趋势线切入位78.20和5月低点79.57,但预料难以突破79.57水平.美元/日圆的重要阻力位依然是2007-2011下跌趋势线81.00.倘若失守75.94,则将跌向75.00,并可能进一步下探2008-2011年支撑线73.74.
美元/瑞郎:美元/瑞郎依然保持上涨动力,此前突破0.8850/0.8950瑞郎的阻力位(双重费波纳奇回档位,200日移动均线切入位,5月高点和2011年3月低点).上档目标位是下一道阻力位0.9103,此乃55周移动均线切入位,之後将上看0.9340/0.9400(2011年3月高位和双重费波纳奇回档位).技术指标依然看涨,料将进一步走高.美元/瑞郎日内跌势预计不会超过0.8690/46,此乃9月涨势的23.6%回档位和上周低位.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。