《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月22日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元/美元一度蹿升至1.3800,但无力维持升势,再度下挫.市场依然疲软.预计欧元/美元涨势将保持不温不火,并维持我们最初预计的下档目标位1.3428/10.此乃2月低位和2010-2011涨势的50%回档位.倘若跌破该水平,欧元/美元则会跌向2010年低位1.2860.

欧元反弹可能在1.3750和1.3805处遭遇阻力,目前欧元仍受到上周高位1.3940的压制.长期前景负面.欧元/美元近期跌破多个重要支撑位,分别是2010-2011上涨趋势线,55周移动均线切入位,7月低点,200周移动均线切入位和200日移动均线切入位.我们预测的长期目标水准是1.20.

美元/日圆:美元/日圆昨日略微承压,测试过并守住76.29/75.94的支撑位,因此预料其将反弹.初步上档目标位在55日移动均线切入位77.59,之後的目标位在五个月下跌趋势线切入位78.20和5月低点79.57,但预料难以突破79.57水平.美元/日圆的重要阻力位依然是2007-2011下跌趋势线81.00.倘若失守75.94,则将跌向75.00,并可能进一步下探2008-2011年支撑线73.74.

美元/瑞郎:美元/瑞郎依然保持上涨动力,此前突破0.8850/0.8950瑞郎的阻力位(双重费波纳奇回档位,200日移动均线切入位,5月高点和2011年3月低点).上档目标位是下一道阻力位0.9103,此乃55周移动均线切入位,之後将上看0.9340/0.9400(2011年3月高位和双重费波纳奇回档位).技术指标依然看涨,料将进一步走高.美元/瑞郎日内跌势预计不会超过0.8690/46,此乃9月涨势的23.6%回档位和上周低位.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

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