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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 15:40 BJT

〔日本债市〕超长期公债价格飙升,受需求强劲及FED举措支撑

路透东京9月22日电---日本长期公债价格周四飙升,收益率(殖利率)跌至近一年低点,因国内投资者需求强劲,且此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定延长所持公债限期.

日本公债收益率曲线趋平,20年期、30年期公债收益率大跌,日本主权债信用违约互换(CDS)利差走阔,接近纪录水平.亚洲主权债利差同样走阔,欧债利差走势亦在一定程度上相近.

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