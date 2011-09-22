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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 15:37 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌至三个月低位,受累于美联储对美国经济的警告

路透曼谷9月22日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四一度大跌3.8%,触及近三个月最低,交易商称,期胶追随股市和其他大宗商品跌势,此前美国联邦储备理事会(美联储)对美国经济给出黯淡评估.

TOCOM指标期胶2月合约<0#JRU:>下跌10.8日圆,结算价报每公斤342.5日圆.

盘中一度大跌3.8%,至340日圆,为6月28日以来最低.

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