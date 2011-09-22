〔欧洲汇市〕美元扩大涨势,兑加元触及九个月高位

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透伦敦9月22日电---美元兑加元周四升至九个月高位,兑瑞郎亦劲扬,美国经济放缓疑虑,促使投资人抛售其它货币,改持高流动性的美元.
美元兑加元CAD=D4升至1.0157加元,为2010年12月以来最高,美元兑瑞郎CHF=高见0.9063瑞郎,为4月中旬以来最高.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
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路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。