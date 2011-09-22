〔表格〕外资在韩国股市卖超3,045亿韩元

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透首尔9月22日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超3,045亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月22日 -304.5 40.8 762.0
9月21日 272.6 53.6 -324.0
9月20日 -176.1 203.5 -273.9
9月19日 5.0 150.6 40.3
9月16日 87.9 607.9 -1,103.5
9月15日 -185.4 127.1 4.2
9月14日 -687.3 78.1 452.7
9月 9日 -113.2 42.4 145.7
9月 8日 -2.0 536.8 -499.9
9月 7日 -327.7 327.7 -131.1
9月 6日 -439.6 31.2 437.7
9月 5日 -331.9 -434.1 740.0
9月 2日 -80.0 -279.3 396.7
9月 1日 1,092.6 -267.4 -684.5
8月31日 268.0 24.0 -342.9
8月30日 198.4 -288.7 15.6
8月29日 -164.8 319.8 -195.7
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本月以来 -1,190.6 1,218.9 -37.7 -------------------------------------------------
今年以来 -6,536.8 4,216.3 4,137.1 -------------------------------------------------(完)
--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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