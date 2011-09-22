〔香港个股〕腾讯称下月将推出电子商务平台QQ网购

路透上海9月22日电---中国最大互联网企业--腾讯(0700.HK)周四表示,下月公司将会推出一个超级电子商务平台--QQ网购(buy.qq.com),从而整合腾讯旗下各种资源.

腾讯的QQ网购将会首先在广东地区内做试点和推广,然後再在全国推广,网站将自10月11日开始运营.目前腾讯现有电子商务网站包括C2C平台--拍拍网(paipai.com)和QQ商城.

腾讯人士透露,公测期间采取类目特许的经营方式,QQ网购将整合QQ、QQ邮箱、QQ空间、QQ好友、腾讯微博等推广资源.在未来公测结束全国推广的时候,腾讯将会逐步开放平台吸引更多的B2C网站和商户在统一的服务规范和标准下入驻.

咨询机构易观的数据显示,知名电子商务网站阿里巴巴集团旗下淘宝商城拥有国内B2C市场32.8%市场份额,排名第一;京东商城以12.4%的份额排名第二.淘宝商城近期宣布,引入一号店、银泰网、库巴网、易讯等网购企业在淘宝商城上开设官方旗舰店.(完)