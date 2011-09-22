〔中国票据市场〕转贴利率稳中稍降,高收益率吸引中小机构收票需求

路透上海9月22日电---中国票据市场转贴利率周四止升并稍有下降.因较高的收益率水平吸引一些中小机构腾挪出信贷规模,收票需求有所增加.交易员并预计,虽然季末信贷规模调整因素将持续影响市场,但随着调整进程的渐近尾声,月末前转贴利率再往上走升的空间或有限.

华南一银行交易员称,转贴价格"今天比前两天降了点,收票的多些,主要是利率比较高,一些信用社、城商行挤出规模也要收."

上海一银行交易员并透露,目前半年左右的票据转贴成交在年息12%-13%间.随着买方报价的增多,加上机构信贷规模调整过程的渐近尾声,月末前转贴价格大幅上涨的可能性不大,预计或以小幅盘整为主.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.5218/9.0147 10.2533/9.5058 10.7809/9.7658

上日 9.4285/8.9644 10.1180/9.4169 10.7070/9.7658

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变动 +9.33/+5.03 +13.53/+8.89 +7.39/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续稳**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5744%,继续与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4246/3.3386 3.5403/3.4643

上日 3.4062/3.3252 3.5561/3.4891

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)