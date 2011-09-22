版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:14 BJT

〔欧洲汇市〕美元指数扩大涨幅并触及七个月高位78.130

路透伦敦9月22日电---美元指数.DXY扩大涨幅并触及七个月高位78.130.

据EBS电子盘,欧元兑日圆EURJPY=R触及10年低点103.40日圆.

新西兰元兑美元NZD=D4触及四个月低点0.7906美元.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐