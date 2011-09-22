〔中国企业〕PPTV和驴妈妈等荣登安永中国最具潜力企业,多数有上市意向

路透上海9月22日电---国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]周四宣布首届2011中国最具潜力企业评选结果,网络电视运营商上海聚力传媒(PPTV)和旅游电子商务网站上海景域文化传播公司(驴妈妈)等公司入选十强,多数公司已有未来上市的意向或股权融资意愿.

其馀入选公司包括节能蓄能企业高灵能源科技公司、电子商务平台嘉兴市麦包包网络科技公司、线路板生产商悦虎电路(苏州)公司、周大生珠宝公司、大童保险销售服务公司、在非洲经营数字电视的北京四达时代软件技术公司、三维地理信息提供商伟景行科技公司和医学检验公司康圣环球(北京)医学技术公司.

安永大中华高增长市场主管合伙人何兆烽表示,"获奖企业无论在创新性,成长潜力还是增长速度都具有较大的优势,都是各自行业的领先者."

他说,"潜力源自不断创新,高增长需要强有力的资本助力,我们希望通过此次评选,让资本市场进一步认识这些优秀企业."

这些企业来自互联网、先进制造业、新能源、零售和服务等多个业务,营收年增长幅度大多超过50%.其成功动力来自互联网应用及一些传统行业的创新模式,例如麦包包将传统的箱包销售通过电子商务实现高速成长,而康圣环球则抓住了医院专科检验的商机.

据安永提供的资料,高灵能源、麦包包、悦虎电路、四达公司、上海景域文化、周大生珠宝等公司都已有在未来两三年内上市的意愿,部分公司已通过私募股权投资企业(PE)融资或计划通过PE融资.(完)