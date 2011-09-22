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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:16 BJT

〔金属期市〕LME期铜跌破8,000美元至10个月低点,反映经济放慢疑虑

路透伦敦9月22日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四跌破每吨8,000美元至10个月低点,受到美国联邦储备理事会(FED)预警经济面临严重风险,以及中国9月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)回落的双重打击.(完)

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〔中国数据〕9月汇丰制造业PMI初值回落,制造业持续轻微恶化[ID:nCN1981317]

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