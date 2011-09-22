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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 16:14 BJT

〔金属期市〕铜价下跌,因美联储对经济风险提出警告且中国数据不济

路透新加坡9月22日电---铜价周四下跌,跟随其它大宗商品和亚股疲势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告美国经济面临"巨大"风险,且中国经济数据不振.

0722GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大挫3.3%至每吨8,028.75美元的10个月低位.

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