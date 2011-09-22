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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:21 BJT

〔欧元债市〕发现欧洲央行购入意大利政府公债--交易商

路透米兰9月22日电---交易商向路透表示,发现欧洲央行周四在买入五年期及10年期意大利公债.

0809GMT,意大利与德国10年期公债收益率(殖利率)之差收窄至407个基点.此前一度走阔至413个基点,接近8月在欧洲央行开始购入意大利公债之前,所触及的416个基点的欧元面世以来高位.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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