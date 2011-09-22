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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:22 BJT

〔欧洲个股〕巴黎银行发言人称无需筹资便可达到巴塞尔III的资本要求

路透巴黎9月22日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)一名发言人周四在被问及卡塔尔可能的投资时重申,该行无需筹集更多资金,便可达到巴塞尔III的资本要求.

"有关卡塔尔投资事宜,巴黎银行重申到2013年1月时,本行能达到9%的一级资本充足率,无需增加资本,比2019年的最後期限提前六年,"发言人称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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