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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:26 BJT

《即时观点》9月PMI数据显示欧元区民间部门两年来首次萎缩

路透9月22日电---欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)初值降至49.1,标志着欧元区民间部门企业活动在两年来首次陷入萎缩.数据详情请见[ID:nCN1981731].

要点:

* 欧元区服务业在两年来首次萎缩

* 制造业连续第二个月萎缩

* PMI预示本季度经济增长停滞

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