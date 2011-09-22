〔中国债市〕人民币利率互换走低因流动性较宽,月底将至料将转而上行

路透上海9月22日电---中国人民币利率互换(IRS)周四普遍下行.尽管美国经济刺激计划引发悲观预期导致亚洲市场遭遇撤资,主要股市普遍走跌,但IRS市场受流动性支撑依然买盘不坠.预计随着资金面渐趋紧张,IRS势必还将转而上行.

"IRS今天走势很妖,亚洲市场以撤资为主的话,市场收益率应该上去些的",上海一银行交易员称.

上海一外资行交易员则表示,IRS市场今日脱离海外市场走势,主要是因为国内市场资金面较想象中宽松,货币市场利率亦呈下行态势.

美联储此前警告称,美国经济面临严重风险,将推出一项新的4,000亿美元计划.受此悲观展望影响,美国股市周三大幅收跌逾2%;亚太及欧洲股市周四均现大跌.[.NCN][.EUCN]

中国银行间市场周四早盘隔夜及七天等主要回购品种加权利率下行在20个基点(bp)左右,因目前资金供给较为充裕.不过下周中国水电大盘新股首次公开发行(IPO)在即,加之随後就是季末,机构对未来资金面预期仍较谨慎.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周四 4.2480/ 4.3640 4.0007/ 4.0850 3.7171/ 3.8014 3.6757/ 3.7700 3.6617/ 3.9517

周三 4.3371/ 4.4629 4.1358/ 4.2158 3.7633/ 3.8517 3.7117/ 3.8033 3.6850/ 3.9533

-----------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0891/-0.0989 -0.1351/-0.1308 -0.0462/-0.0503 -0.0360/-0.0333 -0.0233/-0.0016

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)