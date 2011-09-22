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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:33 BJT

〔表格〕欧元区7月工业订单较前月下滑2.1%,较上年同期增长8.4%

路透布鲁塞尔9月22日电---欧盟统计局周四公布数据:

* 欧元区7月工业订单较前月下滑2.1%,较上年同期增长8.4%

(预估分别为下滑1.1%与增长10.6%)

以下为详细数据:

(较上月%) 11年7月 预估值 11年6月 11年5月

欧元区 -2.1 -1.1 -1.2 3.7

欧盟 -0.8 -0.8 1.0

(较上年同期%) 11年7月 预估值 11年6月 11年5月

欧元区 8.4 10.6 10.6 13.9

欧盟 6.8 8.4 12.7 (完)

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--编译 隋芬;审校 白云

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