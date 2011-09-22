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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 16:47 BJT

《外汇动态》欧元兑日圆大挫至10年低点,日圆则全线走强

0824GMT---EBS数据显示,欧元兑日圆EURJPY=R触及10年低点103.15日圆,为2001年中以来最低,因避险需求令日圆进一步走强.

其它主要货币兑日圆同样全线受创.英镑兑日圆NZDJPY=R触及历史低点,澳元兑日圆AUDJPY=R与新西兰元兑日圆NZDJPY=R跌至3月以来最低.

美元兑日圆JPY=跌0.2%至76.27日圆,接近二战後低位75.94日圆.美元跌穿76.50日圆下方的一连串买单,不过在达到76.00日圆前料有更多买兴.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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