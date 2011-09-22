《外汇动态》欧元兑日圆大挫至10年低点,日圆则全线走强

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
0824GMT---EBS数据显示,欧元兑日圆EURJPY=R触及10年低点103.15日圆,为2001年中以来最低,因避险需求令日圆进一步走强.
其它主要货币兑日圆同样全线受创.英镑兑日圆NZDJPY=R触及历史低点,澳元兑日圆AUDJPY=R与新西兰元兑日圆NZDJPY=R跌至3月以来最低.
美元兑日圆JPY=跌0.2%至76.27日圆,接近二战後低位75.94日圆.美元跌穿76.50日圆下方的一连串买单,不过在达到76.00日圆前料有更多买兴.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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