〔欧洲热股〕罗技八周内第二次发布获利预警,股价大跌11%

路透苏黎士9月22日电---全球最大电脑鼠标生产企业罗技(Logitech International)LOGN.VX在八周内第二次发布获利预警,在其代理首席执行官检视後下调全年获利和营收预估,这带动其股价大跌11%.

罗技周四表示,预计在截至3月底的2011/12会计年度营业利润约为9,000万美元,而此前目标是达到或高于上年1.43亿美元的水平.该公司还生产扬声器、摄像头和键盘.

该公司将营收预估从25亿美元下调至24亿美元,而7月时曾将预估从26亿美元下调,当时并宣布首席执行官Gerald Quindlen在公司表现疲弱的第一季後辞职.其董事长Guerrino De Luca被任命为代理首席执行官.

罗技称,会计年度第三和第四季的毛利润率应远高于全年均值.

Vontobel分析师Foeth称,他预计De Luca将增加在销售和营销方面的支出.他称,"罗技预计第三和第四季毛利润率回升,就是在说本季将触底."(完)