〔中国债市〕现券收益率小幅下行,因资金面尚可及经济忧虑推动

路透上海9月22日电---中国银行间债市周四现券收益率小幅下行,虽然临近月底,但回购价格所反映出来的资金面状况可能比市场此前预期的要乐观,加之经济下滑担忧日深,债市表现有所回暖.

不过交易员亦指出,目前通胀水平仍然高企,且未来市场流动性还会面临较多不确定因素,因此并不能判断现券走势已经出现趋势性回暖,维持震荡表现的可能性更大.

北京一银行交易员说,"一方面资金面没有之前想象的那麽紧,另外,像AAA评级的新发cp(短期融资券),到明年持有到期的话,这个收益率还是挺不错的."

他并指出,相较于信用品种,利率产品的成交并不算活跃,收益率整体下行约1-2个基点(bp).

中国银行间市场周四早盘隔夜及七天等主要回购品种加权利率下行在20个基点(bp)左右,因目前资金供给较为充裕.不过下周中国水电大盘新股首次公开发行(IPO)在即,加之随後就是季末,机构对未来资金面预期仍较谨慎.[CN/CN]

美联储在为期两天的议息会议结束後,称经济面临严重风险,但并没有出台市场此前预期的更为宽松的经济刺激措施,仅计划通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券,试图压低长期借款成本和支撑楼市,应对其所称美国经济面临的严重风险.[ID:nCN1981305]

申银万国报告认为,美联储的报告再次证实了经济下滑风险,带来的结果是美元反弹和金融市场风险偏好下降,这对中国债券市场是偏正面的消息.

而汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值再度下滑,显示中国制造业活动连续第三个月轻微恶化,进而引发投资者对中国经济放缓的担忧,而产出和投入价格继续攀升,亦暗示通胀压力升高.[ID:nCN1981317]

交易所债市方面,部分房地产和城投债个券收益率继续回升,因投资者对紧缩政策下的房地产企业资金链状况和未来行业前景的担忧情绪有所加深.

两位了解情况的消息人士周三向路透表示,中国银监会近日发文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况调查.[ID:nCN1979559],中港两地股市中资地产股均受拖累出现大跌.

剩馀期限约0.18年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.2379元,对应收益率3.3395%,成交162.53亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.5065 3.9250

上日 3.7393 4.0850

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9696/3.8956

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8882/3.8282

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4771/4.4051(完)

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