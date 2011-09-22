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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 17:00 BJT

〔欧元债市〕意大利、西班牙及德国CDS升至纪录高位

路透伦敦9月22日电---意大利、西班牙及德国CDS周四升至纪录高位:

* 意大利五年期CDS日内上升29个基点至550基点的纪录高位--MARKIT

* 西班牙五年期CDS日内上升20个基点至450基点的纪录高位--MARKIT

* 德国五年期CDS日内上升7个基点至105基点的纪录高位--MARKIT

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