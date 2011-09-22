〔欧洲政经〕欧元区分裂已具有现实可能性--芬兰智库

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透赫尔辛基9月22日电---芬兰经济智库Pellervo周四表示,欧元区经济2012年将陷入衰退,欧元区分裂具有现实可能性.
该智库表示,由于围绕希腊债务危机如何解决存在不确定性,且决策者缺乏果断措施,使欧元区企业推延投资,消费者控制支出.
"政治决策推迟,拯救欧元的成本不断增加,欧元区分裂已成为现实可能,"Pellervo在一份声明中表示.
Pellervo预期2012年欧元区经济活动将萎缩2%,芬兰萎缩1.5%.
该机构还预期芬兰2012年出口将减少1.0%,部分因科技企业诺基亚(Nokia)NOK1V.HE表现疲软,但欧元下跌阻碍了芬兰出口更快速下降.2011年芬兰出口成长4.5%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。