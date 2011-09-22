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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 17:26 BJT

〔欧洲政经〕欧元区分裂已具有现实可能性--芬兰智库

路透赫尔辛基9月22日电---芬兰经济智库Pellervo周四表示,欧元区经济2012年将陷入衰退,欧元区分裂具有现实可能性.

该智库表示,由于围绕希腊债务危机如何解决存在不确定性,且决策者缺乏果断措施,使欧元区企业推延投资,消费者控制支出.

"政治决策推迟,拯救欧元的成本不断增加,欧元区分裂已成为现实可能,"Pellervo在一份声明中表示.

Pellervo预期2012年欧元区经济活动将萎缩2%,芬兰萎缩1.5%.

该机构还预期芬兰2012年出口将减少1.0%,部分因科技企业诺基亚(Nokia)NOK1V.HE表现疲软,但欧元下跌阻碍了芬兰出口更快速下降.2011年芬兰出口成长4.5%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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