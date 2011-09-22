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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 17:01 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及八个半月低点,受经济增长风险拖累

* 英镑兑美元触及八个半月低点,兑日圆跌至历史低位

* 美联储发出经济警告,引发资金涌向流动性好的美元

* 英国推出量化宽松政策的机会增大,此前英央行发表温和会议纪录

路透伦敦9月22日电---英镑兑美元周四触及八个半月低点,兑日圆跌至历史低位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告美国经济明显疲软,引发投资者抛售风险较高的资产.

英镑兑美元GBP=D4跌至1.5440,为1月7日以来最低水平.英镑兑日圆GBPJPY=R在电子交易平台EBS触及历史低位118.00.

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