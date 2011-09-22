〔路透基点〕台湾帝宝工业48亿台币循环信用贷款获八家银行签约--RLPC

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透香港9月22日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,台湾帝宝工业(6605.TW)签署一笔48亿台币五年期循环信用贷款,规模高于原先期望的40亿台币,该贷款案已获八家银行签约.
本期贷款的委托主办行及额度分配行是:兆丰国际商业银行(承贷8亿台币),瑞穗实业银行(承贷8亿台币),台湾银行(承贷6亿台币)和台湾合作金库银行(承贷6亿台币).
委托主办行彰化银行和华南商业银行亦分别承贷6亿台币.
经理行第一商业银行和中华开发工业银行各放贷4亿台币.
正如此前报导,这项无担保循环贷款利率为较二级市场商票利率加码50个基点,税後保底利率为1.4%.
承诺贷款6亿台币及以上者,获得18个基点先付费用;承贷4-5.99亿台币者,获得12个基点先付费用.
该循环贷款支付承诺费15个基点,在第三年开始降低授信额度,每半年调降一次,分七次完成,每次数额不等,前六次减少14%,最後一次减少16%.
财务约束指标包括,流动比率不得低于一倍,总负债/有形资产比不得高于65%,利息保障倍数不得低于5倍.
资金用于再融资及营运资本.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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