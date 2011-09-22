版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 18:07 BJT

〔路透基点〕台湾帝宝工业48亿台币循环信用贷款获八家银行签约--RLPC

路透香港9月22日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,台湾帝宝工业(6605.TW)签署一笔48亿台币五年期循环信用贷款,规模高于原先期望的40亿台币,该贷款案已获八家银行签约.

本期贷款的委托主办行及额度分配行是:兆丰国际商业银行(承贷8亿台币),瑞穗实业银行(承贷8亿台币),台湾银行(承贷6亿台币)和台湾合作金库银行(承贷6亿台币).

委托主办行彰化银行和华南商业银行亦分别承贷6亿台币.

经理行第一商业银行和中华开发工业银行各放贷4亿台币.

正如此前报导,这项无担保循环贷款利率为较二级市场商票利率加码50个基点,税後保底利率为1.4%.

承诺贷款6亿台币及以上者,获得18个基点先付费用;承贷4-5.99亿台币者,获得12个基点先付费用.

该循环贷款支付承诺费15个基点,在第三年开始降低授信额度,每半年调降一次,分七次完成,每次数额不等,前六次减少14%,最後一次减少16%.

财务约束指标包括,流动比率不得低于一倍,总负债/有形资产比不得高于65%,利息保障倍数不得低于5倍.

资金用于再融资及营运资本.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐