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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 17:10 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币跌势加速,当局干预被视作抛售机会

路透新加坡9月22日电---亚洲新兴货币现汇和无本金交割远期外汇市场周四双双遭到外资加速抛售,令韩元跌至一年低点,台币亦创逾10年单日最差表现.

紧张情绪还在徘徊,许多该地区央行试图阻止本币下跌,但投资者反将其干预行动作为抽身的机会.

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