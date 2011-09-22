版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 17:32 BJT

〔标题新闻〕土耳其里拉兑美元跌至1.8301的纪录低点,因全球避险情绪及央行外汇标售少于预期

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI7E7K202N]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐