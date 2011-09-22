〔中国汇市〕人民币兑美元跌幅收窄,经济下滑风险推动美元走强(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元收盘跌幅缩窄,盘中触及六周低位

* FED新政令美元指数升至七个月来新高

* 汇丰PMI指数预览暗示国内经济增长可能放缓

* 美元/人民币NDF大涨,隐含未来一年人民币贬值预期

* 中国央行明日公布的中间价将是焦点

路透上海9月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期跌幅收窄.汇价盘中一度触及六周来的低位,因美元指数在美联储会议结束後升至七个月来新高,且汇丰中国PMI数据欠佳,预计短期内人民币升值动能不足.

不过交易员表示,尽管美元/人民币NDF大涨,隐含未来一年人民币贬值预期,但即期汇价在午盘跌幅缩减,说明投资者对後市判断仍较谨慎,市场关注焦点将是明日央行公布的中间价水准.

"隔夜利空消息太多了,一年的NDF都超过了今天的中间价,"上海一外资银行交易员表示.

他认为,美联储卖短债买长债,短债高企利率吸引资金涌入美元,对美元走势形成强力支撑,同时穆迪调降三家美国银行的评级,亦令避险情绪再度抬头.预计人民币兑美元下跌局势短期内具有一定的持续性.

美元/人民币无本金交割远期(NDF)一年期合约CNY1YNDFOR=周四大涨,隐含未来12个月人民币兑美元将出现贬值.[ID:nCH0079843]

东京汇市美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称经济有"巨大的下行风险",但未提出大胆的货币宽松政策,反而是增加长期公债在持仓中的比重.[FRX/CN]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3877 6.3829 6.4025 6.3808 *6.3772 6.3823

注: *表示创2005年汇改以来新高

上述交易员并表示,稍早公布的9月汇丰PMI制造业指数初值也暗示国内经济增长可能放缓,亦助推人民币兑美元即期汇价的走低.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值再度下滑,显示中国制造业活动连续第三个月轻微恶化,进而引发投资者对中国经济放缓的担忧,而产出和投入价格继续攀升,亦暗示通胀压力升高.[ID:nCN1981317]

北京一银行交易员亦指出,近期盘面以购汇为主,表明市场仍看好美元走势,外围市场的动荡继续制约着人民币上涨动能.

以下为北京时间17:09,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4020/50 6.3540

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4410/60 6.3810

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水360点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3517元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)