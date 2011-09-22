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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 17:25 BJT

〔东南亚股市〕印尼股市收跌8.9%,创八个月收盘低位

路透9月22日电---印尼股市.JKSE周四收跌8.88%,猛跌328.35点至1月24日以来收盘最低水准,抹去今年以来的全部涨幅,因投资者担忧卢比汇率下滑和全球经济风险.(完)

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