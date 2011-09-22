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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 17:35 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元跌至七个月低点,受欧洲央行研究报告冲击

路透伦敦9月22日电---欧元兑美元周四扩大跌势,跌至七个月低点,因欧洲央行一篇研究打击市场信心;研究指称,欧元区财政失衡问题,有削弱欧洲货币联盟(EMU)稳定性及持续能力的危险.

* 欧元/美元低见1.3465,为2月下旬以来最低.

* 澳元兑美元AUD=D4跌至0.9877美元的六个月低点

* 欧元兑英镑EURGBP=D4跌至盘中低位0.8730英镑

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