〔中国个股〕宏达股份与坦桑尼亚签署30亿美元煤和铁矿投资协议--媒体

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透达累斯萨拉姆9月22日电---坦桑尼亚当地媒体周四称,中国四川宏达股份(600331.SS)已与坦方签署一项价值30亿美元的合同,以开发当地的煤炭和铁矿石资源.
该投资包括建设Mchuchuma集成式煤矿、一座600兆瓦的火力发电站,以及开发坦桑尼亚南部的Liganga铁矿石矿.
该交易被称为东非最大规模的单笔投资.宏达股份将拥有合资项目的80%权益,其馀20%由坦桑尼亚国营National
Development Corporation (NDC)持有.(完)
--编译 丁琦;审校 孙茉莉
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
====================================================================