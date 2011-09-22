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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 18:23 BJT

〔中国个股〕宏达股份与坦桑尼亚签署30亿美元煤和铁矿投资协议--媒体

路透达累斯萨拉姆9月22日电---坦桑尼亚当地媒体周四称,中国四川宏达股份(600331.SS)已与坦方签署一项价值30亿美元的合同,以开发当地的煤炭和铁矿石资源.

该投资包括建设Mchuchuma集成式煤矿、一座600兆瓦的火力发电站,以及开发坦桑尼亚南部的Liganga铁矿石矿.

该交易被称为东非最大规模的单笔投资.宏达股份将拥有合资项目的80%权益,其馀20%由坦桑尼亚国营National

Development Corporation (NDC)持有.(完)

--编译 丁琦;审校 孙茉莉

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