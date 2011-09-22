〔菲律宾经济〕央行总裁称推动经济增长是首要政策目标

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
* 菲央行称拥有在政策制定时聚焦于国内因素的更多空间
* 警告美国经济进一步趋疲恐削弱亚洲成长
路透马尼拉9月22日电---菲律宾央行称,随着通胀的回落将把扶持经济增长作为关注目标,称亚洲需要刺激国内需求,以防范美国经济再度趋疲削弱亚洲经济体的风险.
其评论巩固了年底前维持利率不变的市场观点,以及下一个利率举动可能是降息的看法.
菲律宾央行总裁泰谭柯表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布扶助美国经济的举措并不感到意外,他们表明全球经济正面临更大风险.
"就菲律宾央行而言,鉴于通胀下降风险临近,我们当然将谨记要确保政策制定能帮助维持目前的成长步伐."泰谭柯在一份公告中称.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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