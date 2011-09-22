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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 17:52 BJT

〔菲律宾经济〕央行总裁称推动经济增长是首要政策目标

* 菲央行称拥有在政策制定时聚焦于国内因素的更多空间

* 警告美国经济进一步趋疲恐削弱亚洲成长

路透马尼拉9月22日电---菲律宾央行称,随着通胀的回落将把扶持经济增长作为关注目标,称亚洲需要刺激国内需求,以防范美国经济再度趋疲削弱亚洲经济体的风险.

其评论巩固了年底前维持利率不变的市场观点,以及下一个利率举动可能是降息的看法.

菲律宾央行总裁泰谭柯表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布扶助美国经济的举措并不感到意外,他们表明全球经济正面临更大风险.

"就菲律宾央行而言,鉴于通胀下降风险临近,我们当然将谨记要确保政策制定能帮助维持目前的成长步伐."泰谭柯在一份公告中称.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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