〔汽车产业〕通用汽车与通用电气联手推进中国电动车充电设施建设

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透北京9月22日电---通用汽车(General Motors)(GM.N)与通用电气(奇异,GE)(GE.N)周四签署谅解备忘录,将联手在中国加速开发电动车充电设施.
据此份在上海签署的备忘录显示,此项合作将聚焦中国第一个电动车试点城市上海.
双方将在上海的国际电动车示范区和通用汽车中国园区内安装通用电气的充电系统.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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