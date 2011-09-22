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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 18:16 BJT

〔汽车产业〕通用汽车与通用电气联手推进中国电动车充电设施建设

路透北京9月22日电---通用汽车(General Motors)(GM.N)与通用电气(奇异,GE)(GE.N)周四签署谅解备忘录,将联手在中国加速开发电动车充电设施.

据此份在上海签署的备忘录显示,此项合作将聚焦中国第一个电动车试点城市上海.

双方将在上海的国际电动车示范区和通用汽车中国园区内安装通用电气的充电系统.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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