澳洲经济指标总览--9月22日

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +1.2% -0.9% 12月7日
(较上年同期) +1.4% +1.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第二季 +0.9% +1.6% 10月26日
(较上年同期) +3.6% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7%-r +0.9%
(较上年同期) -- +2.3%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5%-r +0.8%
(较上年同期) -- +2.2%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 8月 -9.7 -0.1 10月13日
失业率 5.3% 5.1%
就业参与率 65.6% 65.6%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字7.419 赤字11.115 12月6日
商品与服务贸易收支 顺差5.599 顺差2.747
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 7月 顺差18.26 顺差18.17 10月4日
出口(较前月) -1% 持平
进口(较前月) -1% +2%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +0.8% +1.4% 10月21日
出口物价(较前季) +6.0% +5.2%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 7月 +0.5% -0.1% 10月5日
(完)
--整理 张荻
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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