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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 17:48 BJT

〔标题新闻〕0923GMT时,美国三大股指期货下跌1.4-1.8%,预示周四美股将低开

三大股指期货分别为:标准普尔500指数期货SPc1,道琼工业指数期货DJc1和Nasdaq 100指数期货NDc1

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