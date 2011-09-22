〔台湾个股〕台塑石化1号裂解设施目前以65%产能运转,一周内增至满载

路透新加坡9月22日电---台塑石化发言人周四表示,该公司年产70万吨的1号石脑油裂解设施周二复工後,目前以65%的产能运行.该设施在5月12日大火之後即停产.

"我们在周三晚间启动,该设施目前的产能利用率为65%,通常需要几天的时间才能把产能利用率提高至100%,"该发言人表示,并称可能需要不到一周时间就能满载运行.

台塑是亚洲主要石脑油买家,该公司自己拥有三座裂解设施,年总产能为293万吨.(完)