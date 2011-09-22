〔台湾个股〕台塑石化1号裂解设施目前以65%产能运转,一周内增至满载

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透新加坡9月22日电---台塑石化发言人周四表示,该公司年产70万吨的1号石脑油裂解设施周二复工後,目前以65%的产能运行.该设施在5月12日大火之後即停产.
"我们在周三晚间启动,该设施目前的产能利用率为65%,通常需要几天的时间才能把产能利用率提高至100%,"该发言人表示,并称可能需要不到一周时间就能满载运行.
台塑是亚洲主要石脑油买家,该公司自己拥有三座裂解设施,年总产能为293万吨.(完)
--编译 李春喜;审校 沈以文
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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