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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 18:20 BJT

〔印尼金融〕央行进场干预为卢比汇率护盘,并大举买进公债

路透雅加达9月22日电---印尼央行货币政策及研究主管官员Perry Warjiyo周四表示,央行正在干预汇市,并买进"大量"公债.

"我国基本面强劲--高成长、低通胀、收支顺差.印尼央行正在干预汇市,并大量买进公债.卢比兑美元已回到8,750,"Warjiyo称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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