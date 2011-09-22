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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 18:42 BJT

〔意大利经济〕政府调降今年经济增速预估至0.7%,并调降明後年增速预估

路透罗马9月22日电---意大利政府周四调降该国2011年经济增速预估至0.7%,并分别调降2012年和2013年国内生产总值(GDP)增长率预估至0.6%和0.9%,指因宏观经济环境疲软.该国正艰难遏制导致借债成本急升的金融危机.(完)

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