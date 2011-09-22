〔爱尔兰经济〕第二季GDP跳升1.6%远胜预期,受益于投资和出口改善

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透都柏林9月22日电---爱尔兰第二季经济增速远超预期,达到1.6%,因投资和出口改善盖过了疲弱的消费需求.该数据给这个困境中的欧元区经济体带来了一处罕见的亮点.
分析师此前预计,经季节调整後,第二季爱尔兰经济仅较前季增长0.25%.
统计部门还将爱尔兰第一季GDP增速由1.3%上修至1.9%.
该国第二季经常帐赤字为4.88亿欧元,去年同期为赤字5.04亿欧元.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。