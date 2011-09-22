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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 18:19 BJT

〔爱尔兰经济〕第二季GDP跳升1.6%远胜预期,受益于投资和出口改善

路透都柏林9月22日电---爱尔兰第二季经济增速远超预期,达到1.6%,因投资和出口改善盖过了疲弱的消费需求.该数据给这个困境中的欧元区经济体带来了一处罕见的亮点.

分析师此前预计,经季节调整後,第二季爱尔兰经济仅较前季增长0.25%.

统计部门还将爱尔兰第一季GDP增速由1.3%上修至1.9%.

该国第二季经常帐赤字为4.88亿欧元,去年同期为赤字5.04亿欧元.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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