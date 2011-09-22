美国各类经济指标总览--2011/9/22

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
美国劳工部周四公布的数据显示,9月17日当周初请失业金人数降至42.3万人(预估为42万人),前周修正後为43.2万人(初值为42.8万人)；9月17日当周初请失业金人数四周均值升至42.1万人,前周修正後为42.05万(初值为41.95万人).[ID:nCN1982569]
美国经济谘商会周四公布,美国8月领先指标增长0.3%,预估为增长0.1%,7月修正後为增长0.6%,前值为增长0.5%.[ID:nCN1982973]
当前值 前次值
失业率(%) 9.1(8月) 9.1(7月修正值)
非农业就业岗位(万) 持平(8月) +8.5(7月修正值)
平均时薪(%) -0.1(8月) +0.5(7月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(8月) +0.5(7月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(8月) +0.2(7月)
实质所得(%) -0.8(8月) 持平(7月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) 持平(8月) +0.2(7月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.1(8月) +0.4(7月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.0 +0.4
(第二季修正值) (第一季终值)
GDP平减指数(%) +2.5 +2.7
(第二季修正值) (第一季终值)
零售销售(%) 持平(8月) +0.3(7月修正值)
国际贸易收支(亿美元)逆差448.1(7月) 逆差515.7(6月修正值)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) +0.2(8月) +0.9(7月修正值)
产能利用率(%) 77.4(8月) 77.3(7月修正值)
初请失业金人数(万人) 42.3 43.2
(9月17日当周) (9月10日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,341.5(8月) 赤字1,294(7月)
领先指标(%) +0.3(8月) +0.6(7月修正值)
个人所得(%) +0.3(7月) +0.2(6月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(7月) -0.1(6月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加119.7(7月) 增加113.5(6月修正值)
企业库存(%) +0.4(7月) +0.4(6月修正值)
建筑支出(%) -1.3(7月) +1.6(6月修正值)
消费者信心 44.5(8月) 59.2(7月修正值)
房屋开工(万户) 57.1(8月) 60.1(7月修正值)
建筑许可(万户) 62 (8月) 60.1(7月修正值)
成屋销售(万户) 503(8月) 467(7月)
新屋销售(万户) 29.8(7月) 30(6月修正值)
工厂订单(%) 2.4%(7月) -0.4(6月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +4.1%(7月修正值) -1.1%(6月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.3(8月) 52.7(7月)
供应管理协会制造业指数 50.6(8月) 50.9(7月)
趸售(批发)库存(%) +0.8(7月) +0.6(6月修正值)
进口物价(%) -0.4(8月) -0.3(7月修正值)
出口物价(%) +0.5(8月) -0.4(7月修正值)
单位劳工成本(%) +3.3% +2.2%
(第二季修正值) (第二季初值)
非农业生产率(%) -0.7% -0.3%
(第二季修正值) (第二季初值)
经常账(亿美元) 赤字1,180 赤字1,195.9
(第二季初值) (第一季修正值) (完)
--整理 于春红/母红;审校 李军
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
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