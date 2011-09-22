〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一周低位,因全球经济前景蒙阴

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
路透吉隆坡9月22日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌至一周低位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告美国面临重大风险,经济衰退担忧升温正阻遏商品需求增长.
9月棕榈油价格走势一直震荡,全球经济前景黯淡,以及憧憬主要买家印度和中国在下月迎来重要公共假日前需求强劲,成为推动市场下跌和上涨的因素.
但交易员在周四表示相信,如果经济悲观情绪拖累全球市场普遍下挫,棕榈油市场恐将跌破3,000林吉特(马币).
"棕榈油最终对金融市场抛跌作出反应.我们应提出的问题是:一旦节日旺季结束,之後将发生什麽?"马来西亚一家外资经纪商的交易员称.
指标12月毛棕榈油期货FCPOc3收跌1.9%,报每吨3,009马币(962.11美元).稍早一度跌至每吨3,000马币,为9月14日以来最低水平.
总体成交淡静,交投量为21,938口,低于通常的25,000口.
路透分析师王涛预测,由于棕榈油价格在每吨3,000-3,083马币区间内盘整,因此技术上呈中性.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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