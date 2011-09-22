〔东南亚股市〕印尼股市重挫8.9%,其他主要股市亦下跌

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透9月22日电---印尼股市周四重挫8.9%,创下2008年金融危机以来最大跌幅,人们对印尼卢比汇率及对全球经济的担忧,打压了曾是东南亚最佳股市的印尼股市.
印尼股市.JKSE下跌328.35点,收于1月24日以来最低收位,创下2008年10月8日以来最大单日百分比跌幅.
印尼股市周四外资流出9,430万美元,因人们对印尼卢比疲弱的担心引发恐慌性抛盘.
"这主要是因为本币的因素,印尼卢比/美元跌破9,000卢比,"Recapital Securities研究主管Pardomuan Sihombing称.
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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