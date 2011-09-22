版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 19:31 BJT

〔东南亚股市〕印尼股市重挫8.9%,其他主要股市亦下跌

路透9月22日电---印尼股市周四重挫8.9%,创下2008年金融危机以来最大跌幅,人们对印尼卢比汇率及对全球经济的担忧,打压了曾是东南亚最佳股市的印尼股市.

印尼股市.JKSE下跌328.35点,收于1月24日以来最低收位,创下2008年10月8日以来最大单日百分比跌幅.

印尼股市周四外资流出9,430万美元,因人们对印尼卢比疲弱的担心引发恐慌性抛盘.

"这主要是因为本币的因素,印尼卢比/美元跌破9,000卢比,"Recapital Securities研究主管Pardomuan Sihombing称.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐