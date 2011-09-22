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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 19:57 BJT

〔标题新闻〕英国等G20成员国呼吁,欧洲和美国采取果断行动防止全球经济陷入长期深度衰退

注:20国集团(G20)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KM2M9]

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