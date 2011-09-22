〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌至逾八个月低位,受炼厂抛售拖累

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透新加坡9月22日电---亚洲柴油裂解价差周四跌至不足每桶16美元,为逾八个月低位,受炼厂大举抛售以锁定明年毛利拖累.
交易商称,因裂解利润不佳而捉襟见肘的欧洲炼油商,也选择从美国运来船货,拒绝亚洲的剩馀船货,尽管套利窗口敞口.
路透数据显示,实货市场的柴油现货升水缩窄至一周低位,源于一宗交易以较低价格成交.
"很多炼厂正卖出,以锁定明年的毛利,"新加坡一位馏分油交易商指出.
欧洲炼厂据称在本月降低开工率,他们艰难应对利润下滑局面,可能逆转上月产能利用率上升的局面.
10月柴油裂解价差下跌0.38美元,至每桶较迪拜原油升水15.77美元.
航煤裂解价差下跌0.28美元,至每桶17.22美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 120.35 120.7 120.5 123.6 -3.10 -2.51
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.65 120.0 119.8 123.2 -3.35 -2.72
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.30 120.7 120.5 123.9 -3.40 -2.74
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.35 121.7 121.5 124.9 -3.40 -2.72
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.5 122.7 -3.26 -2.65
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 119.3 122.5 -3.23 -2.64 (完)
--编译 肖群英;审校 王洋
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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