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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 20:21 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌至逾八个月低位,受炼厂抛售拖累

路透新加坡9月22日电---亚洲柴油裂解价差周四跌至不足每桶16美元,为逾八个月低位,受炼厂大举抛售以锁定明年毛利拖累.

交易商称,因裂解利润不佳而捉襟见肘的欧洲炼油商,也选择从美国运来船货,拒绝亚洲的剩馀船货,尽管套利窗口敞口.

路透数据显示,实货市场的柴油现货升水缩窄至一周低位,源于一宗交易以较低价格成交.

"很多炼厂正卖出,以锁定明年的毛利,"新加坡一位馏分油交易商指出.

欧洲炼厂据称在本月降低开工率,他们艰难应对利润下滑局面,可能逆转上月产能利用率上升的局面.

10月柴油裂解价差下跌0.38美元,至每桶较迪拜原油升水15.77美元.

航煤裂解价差下跌0.28美元,至每桶17.22美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.35 120.7 120.5 123.6 -3.10 -2.51

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.65 120.0 119.8 123.2 -3.35 -2.72

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.30 120.7 120.5 123.9 -3.40 -2.74

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.35 121.7 121.5 124.9 -3.40 -2.72

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.5 122.7 -3.26 -2.65

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 119.3 122.5 -3.23 -2.64 (完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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