〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触六周低位,因欧洲市场疲软

路透新加坡9月22日电---亚洲石脑油价格周四约报约一个月低,而裂解价差跌至六周低位,反映出欧洲疲势,西方汽油需求转弱令人气承压.

石脑油可用作调和汽油,但美国汽油需求逐渐下降.

能源资料协会(EIA)表示,炼厂提高产能利用,加上需求疲软,令美国当周汽油库存增加330万桶至2.1408亿桶.此前预期则为增加120万桶.[ID:nCN1980841]

"昨夜市场开始抛售汽油时石脑油市场开始转空,"一名交易商这样解释对石脑油的影响.

但其他交易商认为疲势是暂时现象,因需求下降将被生产下降所抵消,因欧洲炼油商正下调产能,以解决原油价格高企造成的利润缩水情况.

"欧洲(至亚洲)的供应将减少,"另一名交易商表示.

"但亚洲基本面仍未出现变化,整个第四季将轻微偏空.下周石脑油裂解价差或反弹."

日本公开规格11月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌32.75美元至每吨925.25美元,为8月19日触及925.00美元以来低位.

11月上半月和12月上半月互换逆价差五日来首次收窄,从每吨6.00美元收窄至5.50美元.

11月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK收窄12.87美元,至每吨升水114.28美元,创下8月11日每吨112.30美元来低点.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.07美元至每桶18.67美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.05美元至每桶10.97美元,为一周来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 924.75/925.75 958.00 -32.75

现货石脑油净回值NAF-SIN 100.38/100.48 104.06 -3.63

10月石脑油互换NAF-1M-S 916.00/918.00 949.25 -32.25

11月石脑油互换NAF-2M-S 911.75/913.75 944.50 -31.75

97号现货汽油GL97-SIN 123.07/123.17 126.82 -3.70

95号现货汽油GL95-SIN 121.15/121.25 124.90 -3.70

92号现货汽油GL92-SIN 119.05/119.15 122.80 -3.70

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.62/18.72 18.74 -0.07(完)