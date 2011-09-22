〔表格〕美国9月17日当周初请失业金人数降至42.3万人,预估为42万人

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透9月22日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 美国9月17日当周初请失业金人数降至42.3万人(预估为42万人),前周修正後为43.2万人(初值为42.8万人)
* 美国9月17日当周初请失业金人数四周均值升至42.1万人,前周修正後为42.05万(初值为41.95万人)
* 美国9月10日止当周续请失业金人数降至372.7万人(预估为372.5万人),前周修正後为375.5万人(前值为372.6万)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
09/17/11 423,000 421,000 -- --
09/10/11 432,000-R 420,500-R 3,727,000 3.0
09/03/11 417,000 415,500 3,755,000-R 3.0
08/27/11 412,000 411,000 3,739,000-R 3.0
08/20/11 421,000 408,500 3,747,000 3.0
08/13/11 412,000 403,500 3,753,000 3.0
08/06/11 399,000 406,000 3,721,000 3.0
07/30/11 402,000 408,250 3,695,000 2.9
注: R-修正值.(完)
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--编译 肖群英;审校 于春红
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。