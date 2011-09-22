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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 20:38 BJT

〔表格〕美国9月17日当周初请失业金人数降至42.3万人,预估为42万人

路透9月22日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国9月17日当周初请失业金人数降至42.3万人(预估为42万人),前周修正後为43.2万人(初值为42.8万人)

* 美国9月17日当周初请失业金人数四周均值升至42.1万人,前周修正後为42.05万(初值为41.95万人)

* 美国9月10日止当周续请失业金人数降至372.7万人(预估为372.5万人),前周修正後为375.5万人(前值为372.6万)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

09/17/11 423,000 421,000 -- --

09/10/11 432,000-R 420,500-R 3,727,000 3.0

09/03/11 417,000 415,500 3,755,000-R 3.0

08/27/11 412,000 411,000 3,739,000-R 3.0

08/20/11 421,000 408,500 3,747,000 3.0

08/13/11 412,000 403,500 3,753,000 3.0

08/06/11 399,000 406,000 3,721,000 3.0

07/30/11 402,000 408,250 3,695,000 2.9

注: R-修正值.(完)

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--编译 肖群英;审校 于春红

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